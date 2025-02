Neymar aparece no BID e está liberado para estrear pelo Santos

O técnico Pedro Caixinha já havia confirmado que o camisa 10 jogará nesta semana, justamente no dia de seu aniversário de 33 anos: "Ele vai jogar na quarta-feira. Todos esperamos que ele se junte ao grupo na segunda-feira para treinar. Já analisamos e falaremos com ele para integrar na nossa dinâmica. Terá esse espaço de treino para poder estar conosco. Esperamos ter a volta do Escobar e do Thaciano também".

O meia-atacante deve ter 30 minutos em campo contra o Botafogo-SP. Neymar se apresentou em boas condições físicas e impressionou a comissão santista.

Neymar fez seu primeiro treino com o elenco na última segunda-feira (3) e já deu assistência. O craque foi anunciado na última sexta-feira (31), em festa realizada na Vila Belmiro.