Necessidade de cirurgia 'segura' acordo de Santos e Palmeiras por Zé Rafael

Santos e Palmeiras fecharam um acordo por Zé, mas há uma cláusula que rescinde o contrato se o atleta não se recuperar dentro do prazo previsto pelos departamentos médicos de ambos os clubes.

Como foi inscrito pelo Verdão no Paulistão, Zé Rafael só poderá atuar no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pelo Santos. O Peixe, então, não tem pressa pela recuperação.

O Santos investirá 2,5 milhões de euros por Zé (R$ 15,5 mi) se o meia tiver plena recuperação. Ele foi um pedido do técnico Pedro Caixinha e gerou quatro tentativas do Peixe até o "sim" do atleta.

Santos e Palmeiras chegaram a esse denominador. O prazo é de cerca de dois a dois meses e meio para chegar a uma conclusão. Portanto três meses. Foi inscrito pelo Palmeiras e não poderíamos utilizar. Procedimento é necessário e será feito. Aguardaremos o diagnóstico final. Caso tudo dê certo, o jogador fará parte do Santos. Caso não tenha o sucesso, ou seja averiguado algo mais grave, o que os médicos dizem que não é o caso... Acredito que a tendência seja confirmada e ele assinará o contrato. Assinaturas existem, e o acordo no contrato está condicionado a isso. Com essa cláusula. Tudo confirmado, será jogador do Santos. Se não for, o Palmeiras não faria uma negociação Marcelo Teixeira, presidente do Santos, ao programa "Jogo Aberto"