Mercado: acordo Palmeiras-Santos travado, baixa no Fla e 'cartola' Neymar

Carlinhos deixou o Flamengo rumo ao Vitória em negociação por empréstimo Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Baixa no Fla. O Vitória anunciou a chegada do atacante Carlinhos, ex-Flamengo. O jogador de 27 anos assinou com o Leão por empréstimo até o final de 2025. A novidade já havia sido confirmada pelo treinador Thiago Carpini na última sexta-feira, após a goleada do Vitória sobre o Jacobina, por 4 a 0, pelo Campeonato Baiano. Atuando com a camisa do Fla, o atleta fez 20 jogos e marcou cinco gols.

Deu ruim. O Porto esteve muito perto de fechar a contratação de Luís Guilherme no último dia do mercado de inverno europeu, mas, por questões burocráticas, não teve tempo suficiente para sacramentar o acordo com o West Ham. O insucesso aconteceu porque, para finalizar uma transferência, a Federação Portuguesa de Futebol e Liga Portuguesa exigem sempre que qualquer novo reforço esteja em solo português no momento da assinatura de contrato. Os clubes tiveram discordâncias na reta final da negociação, que envolvia um valor de aproximadamente 18 milhões de euros (R$ 108 milhões, na cotação atual), e optaram por deixar as conversas de lado.

Neymar participa, ao lado do pai, na busca por reforços ao Santos Imagem: Raul Baretta / Santos FC

Ney cartola. Neymar chegou ao Santos na semana passada e, além do status de craque dentro de campo, tem ajudado na busca por reforços. Lucas Musetti explicou no De Primeira as movimentações feitas pelo camisa 10 na tentativa de melhorar o elenco do Peixe. "O Neymar e seu pai participam diretamente dessa procura por reforços. Ouvi que dois nomes o Neymar aprovou de cara — ele já queria indicar, e os nomes já estavam no radar do Santos: o Arthur Melo, que acabou emprestado para o Girona, e o próprio Paredes, que deve continuar na Roma. Na resenha, o Neymar fala: 'cara, eu preciso de um time forte. Querem que eu converse com fulano? Esse aqui me falou que quer vir...', explicou.

Velha nova casa. O Fulham, da Inglaterra, acertou o retorno do meia-atacante Willian, que havia deixado o clube em agosto do ano passado. O jogador de 36 anos estava livre no mercado após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, no ano passado. Ele vai fazer exames médicos para assinar o vínculo com os Cottagers até o final da temporada europeia, no meio do ano.