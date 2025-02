Pré-Libertadores: 1ª fase não tem brasileiros, mas interessa ao Corinthians

Bolivianos e equatorianos se enfrentam em jogos de ida e volta. O primeiro deles será realizado na quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Bolívia. O segundo ocorrerá uma semana depois, no dia 13, em solo equatoriano.

Bahia apenas espera

O Bahia também entrará na segunda fase da pré-Libertadores. A equipe vai encarar o The Strongest (BOL).

Bahia entrará na segunda fase da Pré-Libertadores Imagem: THIAGO RIBEIRO/AGIF

O chaveamento do clube baiano não terá eventual cruzamento com equipes da primeira fase. Se passar pelo The Strongest, o Bahia vai encarar quem passar de Boston River (URU) x Ñublense (CHI), que também já entram na segunda etapa da competição.

Como funciona a p ré-Libertadores ?

Os times classificados foram divididos em potes pré-definidos pela Conmebol com base nas posições do ranking da entidade. O sorteio para a definição dos confrontos e chaveamento foi realizado no dia 19 de dezembro de 2024.