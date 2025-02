Jorge Jesus lamenta saída de Neymar: 'queríamos ganhar juntos a Champions'

É o que o Jorge Jesus disse sobre ele estar pronto para jogar.

Paulo Vinícius Coelho

Neymar rescindiu com o Al-Hilal cinco meses antes do fim do seu contrato na esteira de uma declaração de Jorge Jesus sobre sua limitação física após a grave lesão no joelho.

Com limite de jogadores estrangeiros, o craque não estava inscrito pelo clube na liga saudita, apenas na Champions League Asiática.

Neymar voltou ao Brasil na última sexta (31), teve uma apresentação de gala na Vila Belmiro e assinou com o Santos até junho.

O que Jorge Jesus tinha dito

No último dia 16 de janeiro, ainda com Neymar sob contrato no Al-Hilal, Jorge Jesus justificou a ausência do brasileiro na Liga Saudita devido a uma dificuldade de "acompanhar fisicamente a equipe".