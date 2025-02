Incêndio no Ninho: MP pede retirada de Bandeira de Mello de processo

O Ministério Público do Rio (MP-RJ) pediu que o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, seja retirado da lista de acusados do processo criminal que apura a responsabilidade pelo incêndio no Nino do Urubu.

O que aconteceu

O requerimento feito nesta segunda-feira (3) pela promotora Roberta Dias Laplace ainda será apreciado pelo juiz do caso.

A medida envolve uma questão técnica e, se for adiante, vai livrar Bandeira do processo antes mesmo do julgamento do mérito da questão.