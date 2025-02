Flamengo poupa titulares da Supercopa em jogo do Carioca; veja relacionados

Léo Pereira, De la Cruz e Michael não foram a campo. Eles ficaram na academia fazendo trabalhos específicos. O zagueiro sentiu um problema físico na final. Gerson, que admitiu ter tomado injeção para dores na coxa, correu normalmente ao lado dos companheiros.

Classificação e jogos Carioca

Danilo, Juninho, Arrascaeta, Cebolinha e Luiz Araújo são os principais nomes relacionados. Todos participaram integralmente da atividade do Flamengo ontem e hoje.

O time titular da Supercopa ganhou folga na segunda-feira. O restante do elenco esteve no Ninho do Urubu para iniciar a preparação visando o Estadual.

O Flamengo tem 10 pontos e ocupa a quinta colocação na Taça Guanabara, com um jogo a menos. Depois da Portuguesa, o Fla tem três clássicos na sequência antes da última rodada contra o Maricá.

Veja os relacionados

Allan

Ayton Lucas

Carbone

Cleiton

Daniel Sales

Danilo

De Arrascaeta

Dyogo Alves

E. Cebolinha

Evertton Araújo

Felipe Teresa

Guilherme

Gustavo

João Alves

João Victor

Juninho

Luiz Araújo

Léo Nannetti

Lucas Vieira

Matheus Cunha

Matheus Gonçalves

Pablo Lucio

Shola

Wallace Yan