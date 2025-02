Fla espera convocação de Wesley para seleção e vê saída só após Mundial

Wesley começou em alto nível a primeira temporada como titular absoluto do Flamengo. Se assumiu a vaga apenas no final de 2024, ele agora tem status de inegociável pelo menos até o Mundial de Clubes e vive a expectativa de ser convocado para a seleção brasileira. As ofertas seguem chegando, mas o Rubro-negro não quer perder um de seus protagonistas.

O que aconteceu

O lateral-direito chegou a cinco títulos como jogador profissional. Nos dois últimos foi um dos principais jogadores: a Copa do Brasil 2024 e a Supercopa 2025. No currículo, o jovem também tem o Carioca 2024, e a Libertadores e Copa do Brasil em 2022.

O Flamengo tem feito algumas negociações para saídas de jogadores, mas nenhuma envolvendo atletas importantes. Wesley é atualmente o jogador com maior potencial de venda dentro do rubro-negro, mas só sairá por uma boa proposta no meio do ano. Filipe Luís e o clube acreditam que ele terá mercado para escolher para onde ir.