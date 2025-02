Como Jorginho pode jogar no Flamengo de Filipe Luís? PVC explica

0:00 / 0:00 Siga o UOL Esporte no

PVC: novo técnico do Cruzeiro é visto como 'taticamente limitado' no Monaco

Novo comandante do Cruzeiro, o português Leonardo Jardim é visto como técnico de conhecimento tático limitado no Monaco, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho.

O Leonardo Jardim é o técnico que lançou o Mbappé no Monaco em 2015/16, depois ele foi o técnico semifinalista da Champions em 2016/17 com o Monaco do Mbappé eliminando o Manchester City do Guardiola nas oitavas de final, mas no Monaco as informações sobre ele não são as mais positivas.

No Monaco, o que se diz é que é um técnico de conhecimento raso e que tem pouca profundidade tática.

Paulo Vinícius Coelho

Jardim estava no Al Ain, dos Emirados Árabes, com quem rescindiu para assinar por duas temporadas com o Cruzeiro.