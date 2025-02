Comissão técnica da seleção vai à Europa observar jogadores para convocação

Dorival volta ao Brasil no dia 18. Juan, no dia 19. Ambos darão sequência às análises de jogos do futebol brasileiro. Pedro Sotero, por sua vez, irá encontrar com Lucas Silvestre no dia 19, em Birmingham, na Inglaterra. A dupla seguirá as observações no país até o dia 24.

Agenda de observações em fevereiro:

Dia 7

PSG x Monaco - Juan Santos e Pedro Sotero

Chegada de Lucas Silvestre em Madri

Dia 8

Treino PSG - Juan Santos e Pedro Sotero

Real Madrid x Atlético Madrid - Lucas Silvestre