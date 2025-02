Recordistas de títulos, Arrascaeta e Bruno Henrique são homenageados no Fla

Arrascaeta e Bruno Henrique foram homenageados pelo Flamengo pelos 14 títulos conquistados com a camisa do clube. Os dois se tornaram os maiores vencedores da história do rubro-negro.

É um prazer e orgulho fazer parte desse elenco e ficar tantos anos no Flamengo conquistando coisas importantes. Muito difícil conquistar tudo que temos conquistado com o caminho e legado que estamos deixando dentro e fora do campo. Temos sido autocríticos porque somos um espelho para as crianças fora do campo. Dentro do campo sempre damos o nosso melhor. A torcida me apoia desde que cheguei aqui, quando não estava jogando pediam para jogar. Me deixa feliz. Não podemos sentar e ver o que já fizemos, temos que continuar com a missão de querer mais. O Boto chegou agora e quer ganhar. É mais um ano que vamos ter de correr atras dessas coisas importantes. Arrascaeta