Seleção inicia decisões no sub-20 com pressão, promessa e 'ajudinha'

O Brasil inicia, a partir das 19h30 (de Brasília) desta terça-feira (4), uma série de cinco decisões no hexagonal final do Sul-Americano sub-20, torneio realizado na Venezuela e que dá quatro vagas no Mundial da categoria.

Pressão, promessa e ajudinha

A seleção de Ramon Menezes está mais pressionada do que nunca, já que perdeu dois dos quatro jogos que fez no Grupo B da fase inicial da competição.

Torneio sub-20 começou turbulento para os comandados de Ramon Menezes Imagem: JUAN BARRETO / AFP

Uma das derrotas, aliás, assustou os torcedores: o Brasil tomou 6 a 0 da Argentina logo na estreia do Sul-Americano. O elenco se recuperou e venceu, de maneira dramática, a Bolívia e o Equador, garantindo a vaga no hexagonal antes de voltar a tropeçar, desta vez diante da líder Colômbia.