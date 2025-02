Bandeirinha é atingido por objeto, sangra e jogo é suspenso na Argentina

O bandeirinha Diego Martín foi atingido por um objeto atirado pela torcida durante o jogo entre Godoy Cruz e Talleres, nesta terça-feira (4), pelo Campeonato Argentino, e a partida foi suspensa no estádio Víctor Antonio Legrotaglie.

O que aconteceu

O fato aconteceu na volta para o segundo tempo. Diego Martín chegava à beirada do campo quando foi atingido pelo objeto que veio diretamente da torcida do Godoy Cruz — na Argentina, os jogos são disputados com torcida única.

O auxiliar ficou com um corte na testa. Ele comunicou o árbitro Yael Falcón Pérez, que se dirigiu ao local e decidiu suspender a partida após 10 minutos de indecisão. Ele retirou do local um objeto similar a um pedaço de ferro. Martín foi atendido por médicos e deixou o campo com uma compressa de gelo no local do machucado.