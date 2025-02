Avião do São Paulo tem menos lugares que o do Palmeiras; veja comparação

O Choque-Rei decolou dos campos de futebol e agora também está nos céus. Com a chegada do avião personalizado, o São Paulo se junta ao Palmeiras, pioneiro no Brasil, na lista seleta de clubes que possuem aeronaves para transportar seu elenco.

O UOL detalha abaixo as especificações dos aviões dos rivais paulistas.

Avião maior, mas com menos assentos

O São Paulo fechou parceria para ter um Boeing 737-700 Next Generation, enquanto o Palmeiras viaja em um E190-E2 da Embraer. Os dois modelos têm dimensões parecidas, embora o da Boieng seja ligeiramente mais robusto.