Atlético-MG embala e bate Athletic com titulares e brilho de dupla fatal

As duas equipes perderam jogadores lesionados. O Atlético-MG viu Cuello sentir o tornozelo esquerdo no final do primeiro tempo — ele foi substituído por Júnior Santos. O Athletic perdeu Sidimar ainda no início, e Matheus Mega entrou em campo.

O final do primeiro tempo foi truncado, teve chegadas mais fortes e Hulk decisivo. As duas equipes equilibraram as ações com o passar do tempo e travaram duelos no meio de campo. Alguns deles terminaram em chegadas mais fortes que originaram pequenas discussões. O gol que abriu o placar saiu aos 47, com Hulk. Scarpa encontrou passe preciso nas costas da defesa. O camisa 7 driblou o goleiro e, mesmo sem ângulo, finalizou de direita para marcar o primeiro.

Jogadores do Atlético-MG comemoram gol marcado por Hulk contra o Athletic no Campeonato Mineiro Imagem: Alessandra Torres/AGIF

O segundo tempo começou em marcha lenta. O Atlético-MG teve mais a bola durante os primeiros 20 minutos, mas pouco conseguiu atacar efetivamente o Athletic, que também quase não chegou à área de Everson.

Jefferson salvou o Athletic em blitz do Atlético-MG. Hulk encontrou Júnior Santos nas costas da defesa, mas o atacante viu o goleiro adversário sair bem da área para travar o chute. Na sobra, Scarpa até venceu Jefferson, mas Douglas Pelé salvou. Em nova tentativa na mesma jogada, Júnior Santos recebeu dentro da área e soltou o pé. Ela explodiu no rosto do arqueiro rival e saiu.

O ritmo do jogo caiu ainda mais nos minutos finais. Em vantagem, o Atlético-MG deixou o Athletic jogar, mas a equipe visitante não conseguiu superar a compacta defesa do Galo. Os poucos chutes deram pouco trabalho para Everson. Os contra-ataques atleticanos não saíram.