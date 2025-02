Analista do Noroeste se desculpa após cantar música pró-Corinthians; veja

Foi tudo muito intuitivo e nem mesmo percebi que estava cantando. Quando perguntaram, respondi com naturalidade e inclusive com muito profissionalismo dizendo que eu queria, sim, a vitória do Noroeste no sábado -- e queria por vários motivos: por vocês torcedores, pelos jogadores e para aliviar a pressão de não ganhar um jogo há cinco partidas… Empenho e dedicação da minha parte não faltaram e nunca vão faltar porque eu reconheço com gratidão a oportunidade do clube que coloca o pão na minha mesa.

Aos Noroestinos que se sentiram ofendidos, minhas sinceras desculpas, essa nunca foi a minha intenção. Sigo em Bauru pra ajudar o Noroeste da melhor maneira possível a buscar os nossos objetivos. Obrigado aos torcedores do Noroeste e do Corinthians que me mandaram muitas mensagens de apoio, seguirei fazendo meu melhor Ronaldo Bealta, analista do Noroeste