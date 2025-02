Tite? Renato Gaúcho seria o nome ideal para o Botafogo, diz Casão

Casão: Sem mídia, Bruno Henrique é mais ídolo do Flamengo que Gabigol

Apesar de aparecer menos nas redes sociais e chamar menos a atenção fora de campo, Bruno Henrique supera Gabigol quando o quesito é idolatria no Flamengo, opinou Walter Casagrande Jr.

Tem uma diferença: o Bruno Henrique não é da mídia, o Gabriel é. Tem que separar essa questão. O cara que vira celebridade, que se coloca toda hora nas redes sociais, fica com mais seguidores, com mais visibilidade. O Bruno Henrique vai pelos cantos, mas olha como ele está. [...] Ele tem alternativa para fazer gol de todo jeito - de cabeça, de esquerda, de direita...

Casagrande

