Supercopa gera otimismo no Flamengo, enquanto Textor desdenha o título

A Supercopa do Brasil teve tratamento e efeito diferentes entre Flamengo e Botafogo. No lado vencedor, a atuação no Mangueirão trouxe otimismo. Já John Textor, o boss alvinegro, prefere dizer que não ligava tanto para o troféu.

A visão rubro-negra sobre o desempenho do time e a conquista, em si, traz um ar satisfatório.

A equipe começou bem a temporada, já assegurando um troféu, algo escasso nos dois anos anteriores — apesar do estadual e da Copa do Brasil em 2024. Tudo por causa do confronto expectativa x realidade.