Secretário acusa clubes de financiar organizadas e festejar com ex-presos

Em seu Instagram, a Explosão Inferno Coral acusou a PM de mudar o trajeto da caminhada para o estádio. O secretário, porém, rebateu e classificou o episódio como uma emboscada.

A Inferno Coral mandou um ofício dizendo o percurso e publicou no Instagram dela. Quando você pega um percurso e publica no Instagram, ele se torna público, você já está dizendo para outra: 'o caminho que eu vou seguir é esse, se quiser me emboscar, estou nesse caminho aqui'. O que a PM fez foi: levantou que havia um grupo perto da Ilha do Retiro, um outro grupo na Madalena, e desviou o caminho pela Real da Torre. As equipes (da PM) que estavam em campo não visualizaram nenhum risco, porque quem foi fazer a emboscada estava escondido em algum ponto e saiu no momento em que a torcida estava passando

Alessandro Carvalho, secretário da Secretaria de Defesa Social

O UOL procurou tanto o Santa Cruz quanto o Sport após as acusações do secretário. O Tricolor informou que o presidente não irá se manifestar no momento. Já o Rubro-Negro não respondeu até o fechamento desta reportagem. Caso queira se manifestar, a matéria será atualizada.