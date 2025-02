São Paulo: Cédric esperou ofertas do Brasil e ouviu conselho de Miranda

Calendário

Eu vejo as coisas com bons olhos, sempre gostei de competição. Três em três dias é difícil às vezes, mas por outro lado somos felizes fazendo isso. Crescemos para estar lá dentro, no campo, lutando pelo jogo. Na Europa, é verdade, o calendário é diferente e há menos jogos, mas com seleções talvez tenha feito mais jogos. É uma realidade diferente, mas vou me adaptar. Na parte física preciso ser melhor que eu, competir comigo mesmo, não tentar provar nada a ninguém. Ser o Cédric dentro do vestiário, trazer meu conhecimento para ajudar a equipe e me adaptar a eles.

Experiência e conhecimento

Cresci na formação em Portugal, que já é muito tática. Tive oportunidade de ter bons treinadores, fui para Inglaterra cedo e em um clube que estava bem. Tenho experiência de Inglaterra, de Portugal e uma passagem pela Itália. Gosto do jogo e há sempre uma vantagem dentro do campo e é procurar ela. Vou tentar encontra-la, tentar trazer essa calma. Sempre fui um jogador intenso e vou trazer isso. Acima de tudo, entrosar com os jogadores.

Zubeldía

Tem sido bastante positivas (conversas). Conheço um pouco a trajetória dele e tem feito excelente trabalho. Tem muita energia, dá dinâmica ao treino. Tenho observado para entender o que ele prefere e gosta. Tem conversado comigo quase diariamente para me adaptar à equipe. Gosto de um time agressivo, ligado durante os 90 minutos. Parece um técnico muito positivo.