Ramón escala garotos da base e poupa titulares contra o Novorizontino

O Timão briga pela liderança do Grupo A do Paulistão com o Mirassol, atual detentor da melhor campanha do estadual. As duas equipes têm 15 pontos em seis rodadas.

Os desfalques do Timão são Rodrigo Garro, em fase de transição de uma lesão no joelho, Matheusinho, que sentiu incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, e Gustavo Henrique, com lesão no tendão patelar do músculo adutor da perna direita.

O Novorizontino também tenta chegar à liderança do Grupo C. O Tigre pode ultrapassar o São Paulo e, de quebra, conquistar a primeira vitória diante do seu torcedor em casa.

