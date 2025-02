Preso em briga no Recife esteve envolvido em ataque ao ônibus do Fortaleza

A Justiça de Pernambucano acatou a denúncia do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante para preventiva de 13 pessoas envolvidas nas cenas de violência e selvageria entre as organizadas de Santa Cruz e Sport, no último sábado (1). Entre os presos está um que participou do ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza, em fevereiro do ano passado, após duelo pela Copa do Nordeste.

O que aconteceu

Na ocasião, organizadas do Sport apedrejaram o veículo do Tricolor cearense. No total, seis jogadores ficaram feridos e precisaram ser levados ao hospital.

Também entre os presos preventivamente está o presidente de uma das organizadas do Sport. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ambos estão envolvidos com a criminalidade.