Por que o Flamengo jogou sem a marca da patrocinadora? PVC explica

Segundo PVC, a patrocinadora do Flamengo está regulamentada para operar no mercado e entendeu que a Supercopa em Belém era uma boa oportunidade para reforçar a parceria com o Rubro-Negro.

Ela entendeu que na parceria com o Flamengo, por uma questão de estratégia, num jogo dessa visibilidade, o melhor cenário seria escrever na camisa FlaBet, que é extensão da PixBet, só que com a marca do Flamengo no peito.