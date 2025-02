Paulistão: veja os melhores momentos de todos os jogos da 6ª rodada

A sexta rodada do Campeonato Paulista se encerrou na noite deste domingo (2) com mais dois jogos. Destaque para a boa vitória do Palmeiras sobre o Guarani fora de casa, com show de Estêvão.

No sábado, o Santos derrotou o São Paulo no clássico e o Corinthians também ganhou jogando diante de sua torcida.

Assista aos melhores momentos dos jogos da sexta rodada: Bragantino x Novorizontino, Inter de Limeira x São Bernardo, Portuguesa x Botafogo-SP, Corinthians x Noroeste, Santos x São Paulo, Velo Clube x Mirassol, Água Santa x Ponte Preta e Guarani x Palmeiras