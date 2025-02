Paulinho sobre reencontrar Corinthians no Paulistão: 'Tomara que não vaiem'

Paulinho está marcado para sempre na história do Corinthians pela participação nos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes. O ex-jogador, no entanto, agora se adapta a uma nova função fora dos gramados, como coordenador técnico. E escolheu o Mirassol, estreante na Série A em 2025, como primeiro desafio.

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, do Canal UOL, Paulinho detalhou seu dia a dia no novo cargo após a preparação feita ainda enquanto jogava profissionalmente.