Martínez exalta desafio Palmeiras e quer jogar clássico: 'Estou preparado'

O Palmeiras apresentou nesta segunda-feira (3) o volante uruguaio Emiliano Martínez, que vestirá a camisa 32 e fechou com o clube paulista até o fim de 2029. O meio-campista já se colocou à disposição para enfrentar o Corinthians, nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), pelo Paulistão.

Ainda estou ajustando algumas coisas, mas me sinto bem preparado fisicamente, me sentindo bem nos treinos. Se precisarem de mim no jogo contra o Corinthians, já estou preparado. Emiliano Martínez, volante do Palmeiras