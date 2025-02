Palmeiras tem 'dia D' por reviravolta em sonho Andreas Pereira

Até o momento, o clube paulista anunciou três contratações: Facundo Torres (atacante), Paulinho (atacante) e Emiliano Martínez (volante).

O Fulham é o nono colocado do Campeonato Inglês, com 36 pontos. Andreas tem 22 partidas na temporada, com dois gols e duas assistências.

Já o Palmeiras é segundo colocado do Grupo D do Campeonato Paulista e encara o Corinthians na quinta-feira (6). O jogo será no Allianz Parque, às 20h (de Brasília).