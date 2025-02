Organizadas foram extintas e 'driblaram' Justiça antes de briga no Recife

A extinção de organizadas de Santa Cruz e Sport se mostrou uma medida ineficaz no Recife (PE). Mesmo com tal decreto, elas "driblaram" a Justiça nos anos seguintes e continuaram agindo livremente pelas ruas de Pernambuco, algo que culminou com a violência e selvageria do último sábado (1º) antes do clássico no Arruda pelo Campeonato Estadual.

O que aconteceu

A decisão judicial aconteceu em 2020 e extinguiu a Torcida Jovem do Sport; a Inferno Coral, do Santa Cruz; e a Fanáutico, do Náutico. Com o decreto, elas tiveram seus CNPJ's cancelados e foram obrigadas a fechar suas sedes.

Anteriormente, em 2014, elas já haviam sido punidas de forma um pouco mais branda, sendo proibidas de estar nos jogos. A medida foi resultado da morte de um torcedor atingido por um vaso sanitário na cabeça, no estádio do Arruda, em jogo entre Santa Cruz e Paraná, quando organizadas do Sport estavam no local junto com os paranaenses.