Corinthians leva sufoco com reservas, é salvo por Hugo e bate Novorizontino

O Timão começou mal a partida, evoluiu após as substituições, mas acabou contando mesmo com a sorte para vencer. O lance do gol foi apenas a segunda finalização da equipe de Ramón Díaz em todo o jogo, enquanto o Novorizontino teve 22 finalizações, sendo sete delas em direção à meta de Hugo Souza.

Classificação e jogos Paulista

Corinthians alcança 18 pontos na liderança parcial do Grupo A. Já o Novorizontino permanece com os mesmos 9 pontos, na vice-liderança do Grupo C.

O Corinthians volta a campo contra o Palmeiras pelo Paulistão. O Dérbi está programado para a próxima quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. O Novorizontino também entra em campo na quinta, contra o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, às 19h.

Corinthians inoperante conta com sorte e Hugo no gol

O Corinthians teve mais posse de bola na primeira etapa, mas não conseguiu finalizar nenhuma vez ao gol. A equipe basicamente reserva teve muita dificuldade para sair do seu campo de defesa, apostou em bolas longas para tentar chegar ao ataque e parou na boa marcação do Novorizontino. Por outro lado, o time da casa foi mais ofensivo, trocou bons passes e chegou perto de abrir o placar pelo menos em três oportunidades, mas desperdiçou. A principal chance do Tigre parou nas mãos do goleiro Hugo Souza, que defendeu um pênalti mal cobrado por Pablo Dyego, aos 20 minutos.

A segunda etapa não foi das melhores para ambos os lados, e o Timão contou foi mesmo com a sorte para marcar o gol da vitória. Alex Santana apareceu bem em um ataque promissor, na faixa dos 21 minutos, para desviar de cabeça um passe no alto de Giovane, que não atuava desde o ano passado.