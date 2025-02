Neymar impressiona e deve jogar 30 minutos na reestreia pelo Santos

Neymar impressionou no primeiro treino pelo Santos nesta segunda-feira (3), no CT Rei Pelé.

O que aconteceu

Neymar se apresentou em boas condições físicas e se movimentou bem durante atividade técnica e táticas com os reservas.

O camisa 10 trabalhou com quem não foi titular no jogo contra o São Paulo, no sábado, e se posicionou como meia e até como falso 9.