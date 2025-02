Mauro Cezar: Atuação do Flamengo foi impactante, mas Supercopa dura 24h

O Neymar, em quatro dias no Brasil, teve uma festa absurda de apresentação, aí na programação em tese ele estaria também com os companheiros no jogo [contra o São Paulo], mas foi para Mangaratiba, passou o final de semana em Mangaratiba, gravou um stories tirando um sarro do São Paulo e se apresentou de helicóptero nesta segunda-feira.

São só cinco meses, ele já quer jogar na quarta-feira, e para ele jogar, para ele corresponder a mínima expectativa, precisa se dedicar de novo ao futebol.

Arnaldo Ribeiro

