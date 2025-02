Hugo ignora cansaço em vitória corintiana: 'A gente deixa 1100% em campo'

Herói da vitória do Corinthians sobre o Novorizontino pelo Campeonato Paulista ao defender um pênalti, o goleiro Hugo Souza ressaltou ao UOL Play o cansaço da equipe, mas reforçou a vontade do elenco em superar obstáculos para dar orgulho ao torcedor — o clube havia jogado no sábado (1) e, 48 horas depois, entrou em campo novamente.

O que ele falou?

Sobrou raça. "Muito feliz, principalmente, pelo resultado. Todo mundo sabe e sempre deixo claro que minha vontade é ajudar o Corinthians sempre. O que eu puder fazer para que isso aconteça, vou fazer. Fui feliz ao fazer uma grande partida, mas temos que dar parabéns para toda equipe, que se dedicou muito. Foi um jogo difícil e de muita força física."

Desgaste. "Eu, particularmente, estou bem cansado. No final do jogo, a perna pesou e eu não conseguia bater muito bem tiro de meta. Mas no Corinthians não tem essa: quando a gente entra em campo, a gente deixa 120%, 1100% dentro de campo. O que importa fazer os três pontos e sair com a vitória. Nosso objetivo é maior do que jogo, calendário, esforço físico. O que a gente precisar fazer para alcançar o objetivo, vamos fazer. Hoje foi mais uma prova disso."