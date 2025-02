Homem com camisa 'paz no futebol' está entre os presos de briga no Recife

O homem que viralizou nas redes sociais com uma camisa de uma organizada do Sport e a frase "paz no futebol" está entre as 13 pessoas que tiveram suas prisões em flagrante convertidas para preventivas pela Justiça. Quem confirmou a informação foi a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco.

O que aconteceu

Na imagem, o homem aparece segurando um barrote (pedaço de madeira com pregos). Segundo o órgão, ele participou dos episódios de violência e foi preso em flagrante. Seu nome não foi divulgado.