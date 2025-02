Firmino no Palmeiras? Hernan explica real situação envolvendo atacante

A especulação sobre Roberto Firmino no Palmeiras, por enquanto, envolve mais bastidores do que, de fato, negociação. O jornalista André Hernan detalhou o caso no De Primeira.

O 9 é uma posição difícil no mercado de você encontrar. 'Ah, o Palmeiras está de olho no Firmino'. Não tem negociação e não tem indício de que poderia ter uma negociação com o Firmino. Isso aí foi muito mais papo de bastidor do Palmeiras do que propriamente algo concreto.