Fim do rodízio? Abel culpa calendário e pode revezar elenco do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira sinalizou que deve continuar com o rodízio entre titulares e reservas no Palmeiras durante o Campeonato Paulista. O português ainda vê o elenco abaixo do físico ideal devido ao pouco tempo de pré-temporada.

O que aconteceu

A condição física do elenco do Palmeiras ainda é uma preocupação para a comissão técnica. O treinador português entende que precisa priorizar as grandes competições, como Brasileirão e Libertadores, e isso significa não arriscar perder nenhum atleta por lesão no começo do ano.

Por isso, o técnico não descarta continuar o rodízio até o fim do Paulistão. No entanto, Abel deverá priorizar o time titular, que goleou o Guarani, no último domingo (2), diante do Corinthians na quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. Será o primeiro Dérbi da temporada.