Efeito Neymar: Santos consegue quase 5 milhões de fãs e supera o Flamengo

O Santos bateu um recorde após a chegada de Neymar

O que aconteceu

O Santos alcançou 4,8 milhões de novos fãs nas redes sociais em 2025, a maior marca do clube na história.

Esse número supera os 4,178 milhões de novos fãs conquistados pelo Flamengo no ano passado. O clube carioca foi o líder brasileiro no quesito em 2024, de acordo com o Ibope Repucom.