'Doido', pedreiro artilheiro e goleiro sérvio, as atrações do Paraibano

Procurado para entrevistas depois do jogo, contou toda a tristeza de sua vida, desde a morte do pai, quando tinha somente 4 anos até a passagem por orfanatos e a dificuldade em falar, o que valeu o apelido de Doido. Doido de Mandacaru. Falou ainda do sonho de jogar no Vasco. Sonho que parece impossível, ele ainda é reserva no Auto Esporte.

O Campeonato Paraibano teria o duelo entre o Doido e Etinho Cavalo de Aço, outro craque do X1. Duelo frustrado. Etinho não se adaptou e foi dispensado pela Picuiense antes de a bola rolar.

O mês de novembro é de festa para a paraibana Picuí, cidade de 19 mil habitantes, a 230 quilômetros de João Pessoa. Todos aproveitam a Festa da Carne de Sol.

"Tem corrida de garçom, com bandeja e copos e concurso de comilão. Quinze minutos cronometrados e tem gente que come um quilo e meio", conta Halid Mohamed, 37 anos, vice-presidente da Desportiva Picuiense, fundada em 2008 e que disputa a primeira divisão do Campeonato Paraibano pela primeira vez.

Time de várias nacionalidades

Neto de palestinos, Halid não é a única presença estrangeira no clube. Tem argentino, equatoriano, guineense e tinha Nikola Peric, goleiro sérvio, que já atuou pela seleção de base de seu país e abandonou tudo pela aventura brasileira.