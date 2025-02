Da crise ao título, herói do São Paulo revela: 'Era difícil andar no CT'

O atacante Paulinho saiu aclamado como herói do São Paulo no título da Copinha em cima do Corinthians com dois gols, mas nem sempre foi assim. O centroavante não esconde que era difícil até mesmo andar por Cotia até o meio do ano passado diante da crise que afetou a equipe sobretudo no Brasileiro sub-20, quando o time chegou a somar oito derrotas consecutivas.

Virada de chave. "A palavra foi resiliência. Naqueles seis meses, até andar no CT era difícil. A gente só perdia. Todo mundo olhava como se a gente não servisse, não tivesse que estar lá. Mas a gente sabia da nossa capacidade. Nosso momento era difícil, mas precisávamos ser fortes. O professor Allan chegou e tivemos seis meses de coisas boas, com títulos e a final do Paulista também", disse Paulinho em entrevista ao UOL.

Bronca no intervalo da final. "Teve uma bronquinha dele aí (risos). Ele falou que eram os últimos 45 minutos que a gente tinha para ser campeão ou bater na trave. Que era para dar tudo de si, que o meu primeiro gol poderia ser o do título, que quando fizemos o gol todo mundo viu que dava para ser campeão. Deu uma bronquinha, sim. Falou da oportunidade que estávamos tendo de disputar uma final de Copinha com a torcida ao lado. Teve cobrança normal (entre jogadores). Colocamos na cabeça, até no túnel, que seríamos campeões"