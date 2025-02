Cristiano Ronaldo diz que é o melhor jogador da história: 'Sou completo'

Cristiano Ronaldo crê que é o melhor jogador da história do futebol. O astro português se definiu como o jogador mais completo já visto.

Creio que sou o jogador mais completo que já existiu. Faço de tudo no futebol: sou bom de cabeça, bato bem faltas, chuto bem de perna esquerda, sou alto, forte, tenho bom salto... Uma coisa são gostos: podem dizer que gostam mais do Messi, do Pelé, do Maradona. Eu entendo isso e respeito, mas dizer que Cristiano não é completo, é mentira. Sou o mais completo. Creio que sou [o melhor da história]. Não vi ninguém melhor. Cristiano Ronaldo ao canal La Sexta

Cristiano Ronaldo busca milésimo gol

Cristiano Ronaldo está cada vez mais próximo do milésimo gol na carreira. O português marcou duas vezes na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Wasl (EAU) por 4 a 0, nesta segunda-feira (3), e chegou aos 923.