Corinthians vive modo 'economia de energia' para chegar inteiro ao Dérbi

A comissão técnica do Corinthians administra a energia de seu elenco diante da maratona do mês de fevereiro com um pensamento estratégico.

O que aconteceu

O UOL apurou que o Timão adota uma postura de "economia de energia", apoiado em números de desempenho e análise dos dados de GPS. O departamento de futebol implementou novidades na área de inteligência, com mais fontes de informação, principalmente médicas, desde a chegada do executivo Fabinho Soldado.

Os relatórios de scout têm sido fundamentais para o técnico Ramón Díaz tomar decisões na hora de poupar os atletas. É assim que a comissão alvinegra trabalha diante do calendário cheio de fevereiro.