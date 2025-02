Benfica entra no páreo com Vasco por Bruma e fica próximo do acerto

O Benfica entrou forte no páreo com o Vasco para contratar o atacante Bruma, do Braga (POR), e está próximo de um acerto.

O que aconteceu

A investida do Benfica ficou mais incisiva depois de constatada a lesão do atacante argentino Di Maria. Técnico dos Águias, Bruno Lage, inclusive, ligou para Bruma demonstrando o interesse em contar com seu futebol. A informação inicial da negociação do clube português pelo jogador do Braga foi dada pelo jornal lusitano "Record" e confirmada pelo UOL.

O Vasco, por sua vez, entende que fez sua parte na negociação e o que estava ao seu alcance. O clube está disposto a pagar cerca de 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) por Bruma e aguardava a agremiação portuguesa enviar as documentações do jogador para dar início ao processo de finalização das burocracias.