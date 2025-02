Arnaldo questiona ausência de Neymar no San-São: 'ele precisa se dedicar'

São só cinco meses, ele já quer jogar na quarta-feira, e para ele jogar, para ele corresponder a mínima expectativa, precisa se dedicar de novo ao futebol.

Arnaldo Ribeiro

Na opinião do colunista, apesar do impacto midiático do retorno de Neymar ao Brasil, ele ainda precisa provar que pode voltar a ser decisivo em campo.

O camisa 10 do Santos não tem sequência de jogo desde a grave lesão no joelho no segundo semestre de 2023.

Nada contra o helicóptero, mansão em Mangaratiba, mas além de não estar presente junto aos companheiros, ele fez o primeiro final de semana de folga e está chegando para fazer o primeiro treino para estrear na quarta-feira contra o Botafogo-SP, um dos piores times do campeonato.

A partir daí, vai ter jogo grande, vai ter Corinthians e Santos e a gente vai ver se no campo ele devolve alguma possibilidade da gente acreditar que ele possa de novo ser um grande jogador. A gente não tem essa convicção ainda.

O Flamengo teve uma atuação impactante na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo e que sinaliza boas notícias para a torcida rubro-negra, mas o título a Supercopa do Brasil tem curta duração, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira.