Zubeldía defende 'quarteto mágico' e pede calma com Cedric: 'Falta tempo'

Questionado sobre Calleri não ter marcado gols ainda neste ano, Zubeldía pediu paciência com o atacante: "Sinto que com a equipe que temos agora, como ele está cercado, ele já terá a sensação de como poderá completar. É um pouco de tempo neste novo formato".

Classificação e jogos Paulista

O próximo jogo do Tricolor será na quarta-feira (05), contra o Mirassol. O duelo, que acontece às 19h30 (de Brasília), pode quebrar sequência do adversário de cinco vitórias no torneio.