Yamal passa por seis em 'jogada maradoniana' na vitória do Barcelona; veja

Lamine Yamal deu uma linda assistência para Lewandowski marcar o único gol da vitória do Barcelona sobre o Alavés, neste domingo (2), mas foi outro lance do jovem espanhol na partida que encantou os olhos dos amantes de futebol.

O que aconteceu

Yamal fez uma jogada de cinema logo no começo do jogo, classificada como 'maradoniana' pelo jornal espanhol Marca. "O jovem jogador encanta em todos os jogos, tal como Maradona, Ronaldinho ou Messi fizeram no seu tempo", observa o jornal.

O jovem de 17 anos fez fila no meio-campo e escapou de seis marcadores com a bola 'colada' nos pés (veja abaixo), mostrando uma habilidade impressionante. O lance terminou com uma finalização perigosa de Raphinha.