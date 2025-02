Vasco entende ter feito sua parte e aguarda documentos do Braga por Bruma

No entendimento do Vasco, agora só depende do Braga. Na atual temporada, Bruma é destaque com 13 gols e oito assistências em 31 jogos. O atacante também é o jogador com o maior número de dribles do Campeonato Português.

Classificação e jogos Carioca

O Vasco já negocia com o Braga há mais de uma semana. Após o avanço das tratativas, clubes tradicionais sondaram a situação do jogador, como os portugueses Benfica e Porto, além do rival Flamengo. O clube lusitano, porém, garante ter informado aos interessados que já possuía conversas avançadas com o Cruzmaltino.

Técnico do Braga, Carlos Carvalhal comentou sobre a situação de Bruma. O treinador confirmou que foi informado pela diretoria do clube sobre negociações pelo atacante.

Há interessados no Brasil e também aqui em Portugal. Falei com o Bruma e está totalmente focado no jogo de amanhã. Não sei se é do Vasco da Gama, mas que há interessados no Brasil. Sei que há propostas, fui informado disso, não me espanta, porque é um jogador muito bom. É, sem dúvida nenhuma, um jogador importante para nós. Bruma é um jogador que está a fazer a sua melhor época de sempre, está a fazer uma temporada fantástica

Carlos Carvalhal

O técnico vascaíno Fábio Carille entende que Bruma preenche as necessidades da equipe. O treinador enxerga que o elenco cruzmaltino possui carências nas pontas e precisa melhorar na questão da profundidade no ataque.