Por que Tiquinho Soares nem precisou de gol para encantar torcida do Santos

Tiquinho Soares não precisou fazer gol para encantar a torcida do Santos na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo no último sábado (1), na Vila Belmiro.

O que aconteceu

Tiquinho foi o jogador mais aplaudido pela torcida do Santos durante o San-São. O centroavante participou indiretamente dos três gols do Peixe: no primeiro, cabeceou para a defesa de Rafael antes de Gabriel Bontempo bater cruzado para Guilherme marcar. No segundo e terceiro, fez o pivô da origem dos lances para abrir a defesa rival.

O carinho do torcedor, porém, veio do esforço do atacante de 34 anos. Ele dividiu cada bola, sofreu faltas, brigou, reclamou e levou até cartão amarelo.