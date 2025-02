Supercopa 2025: veja quanto o campeão Flamengo e o vice Botafogo recebem

O Flamengo receberá R$ 12 milhões pelo título da Supercopa Rei do Brasil 2025 para cima do Botafogo neste domingo (2), no Mangueirão. O Rubro-Negro venceu por 3 a 1.

Premiação recorde

O Flamengo garantiu R$ 12 milhões da CBF e Conmebol pela taça. O Botafogo fica com R$ 6 milhões.

As equipes dividiram R$ 6 milhões cada, mas o Rubro-Negro ficou com outros R$ 6 mi da verba enviada pela Conmebol à CBF.