Sport diz que vai recorrer de decisão do MP de 5 jogos com portões fechados

"Art. 1º Determinar que as próximas 05 (cinco) partidas realizadas no Estado de Pernambuco, de quaisquer competições organizadas pela Federação Pernambucana de Futebol - FPF e Confederação Brasileira de Futebol-CBF, de cada uma das agremiações, Sport Club do Recife e Santa Cruz Futebol Clube, disputados entre si ou contra adversários diversos, sejam realizadas com portões fechados, sem torcida;"

Diário Oficial de Pernambuco

Veja a nota completa do Sport

O Sport Club do Recife lamenta profundamente os atos de violência ocorridos no Recife no último sábado, antes da partida contra o Santa Cruz.

O Clube, no entanto, discorda veementemente da "solução" apresentada pelo Governo do Estado, que proíbe a presença da torcida do Sport nos próximos cinco jogos na Ilha do Retiro.

A medida tomada penaliza apenas os verdadeiros torcedores, enquanto os responsáveis pelos atos criminosos seguem impunes, além de prejudicar uma cadeia do futebol, onde tantas famílias dependem da realização dos jogos para ter sua renda familiar, crescendo ainda mais a vulnerabilidade Social.

O Sport reitera que não tem responsabilidade pela segurança pública nas ruas e nem pelo planejamento das forças de segurança. Mesmo com a presença policial, os criminosos conseguiram se enfrentar e transformar as ruas do Recife em um cenário de guerra, evidenciando falhas no planejamento das autoridades.