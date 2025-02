Sport bloqueia venda de ingressos para jogo contra o Fortaleza

O clube pernambucano afirma que sua diretoria está reunida para "avaliar os próximos passos a serem tomados".

Confira abaixo o comunicado do Sport:

O Sport Club do Recife informa que, diante da medida anunciada pelo Governo do Estado de jogos sem público, bloqueou temporariamente a venda de ingressos para o jogo contra o Fortaleza, a ser realizado na próxima terça-feira, na Ilha do Retiro. A diretoria do clube está reunida? pic.twitter.com/RyxaAtoKld -- Sport Club do Recife (@sportrecife) February 2, 2025

Histórico de violência em Sport x Fortaleza

Vale lembrar que Sport e Fortaleza eram as equipes envolvidas em outro rumoroso caso de violência no futebol nordestino. Em 22 de fevereiro de 2024, após o empate entre as duas equipes por 1 a 1 em jogo da Copa do Nordeste, o ônibus da delegação do time cearense foi atacado por torcedores do Sport nos arredores da Arena Pernambuco.

Os torcedores do time pernambucano usaram bombas e pedras no ataque, e seis jogadores do Fortaleza ficaram feridos. Em sua coluna no UOL neste domingo (2), Paulo Vinicius Coelho, o PVC, relembra o caso ao comentar a barbárie ocorrida no "Clássico das Multidões".