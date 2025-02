Seca de Calleri e ascensão de Ryan acirram briga por vaga no ataque do SPFC

Luís Zubeldía optou por utilizar Calleri, que ainda não marcou gols em 2025, na derrota para o Santos por 3 a 1, no último sábado (01), enquanto o jovem Ryan Francisco vem em ascensão desde a Copinha São Paulo.

O que aconteceu

Calleri é titular absoluto da equipe tricolor, mas vive jejum de gols. O argentino não marca pelo São Paulo desde setembro de 2024, quando empatou o duelo contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores.

Zubeldía defendeu Calleri após a derrota contra o Santos e afirmou que o atacante deverá subir de rendimento com o novo esquema. O argentino tem tentado utilizar uma formação mais ofensiva, com Oscar, Lucas e Luciano atuando ao lado do centroavante.